موعد صرف الدفعة الـ19 من حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم يتبق سوى أسبوع واحد فقط على إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم في حساب متابعات الخليج 365، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ويتم صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

التسجيل مستمر

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وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

والتسجيل في حساب متابعات الخليج 365 متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر عبر الرابط التالي فضلا اضغط (هنا).

شروط الأهلية

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.