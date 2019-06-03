الان تتابع “فرجت” تساهم في إطلاق سراح 225 سجينًا خلال 3 أيام من تدشينها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 ساهمت خدمة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطلاق سراح 225 سجينًا خلال 3 أيام من تدشينها. وشملت الحالات 74 حالة في مكة المكرمة، الشرقية 44 حالة، الرياض 42 حالة، القصيم 15 حالة، تبوك 15 حالة، عسير 11 حالة، المدينة 7 حالات، الباحة 3 حالات، الحدود الشمالية 3 حالات، حائل 3 حالات، الجوف 2.

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