الان تتابع اختناق شخص وإجلاء 22 في حريق بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف، من السيطرة على حريق اندلع في مطبخ شقة بعمارة سكنية بسبب التماس كهربائي. وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أخمد مدني الطائف حريقًا اندلع في مطبخ شقة بعمارة سكنية بسبب التماس كهربائي وتم إخلاء 22 شخصًا من العمارة وأُصيب طفل باختناق تلقي العلاج من قبل الهلال الأحمر في الموقع وحالته مستقره ولله الحمد”.

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