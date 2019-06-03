شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة: الهلال الأحمر يباشر أكثر من 200 حالة إسعافية ليلة ختم القرآن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)@sami4086كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي عن مباشرة "هلال المدينة" أكثر من 200 حالة من قبل الفرق التطوعية ؛ حيث تم نقل بعض الحالات لفرق العناية الطبية أو تم طلب الفرق الإسعافية لنقلها من المسجد النبوي، وتم إجراء الكشف أو المعالجة في الموقع لمعظم الحالات خلال خطة التغطية الإسعافية لليلة ختم القران الكريم للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به ومسجدي قباء والقبلتين بإشراف ومتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، الدكتور معلا الجابري.
وبين أن عمليات الهيئة تلقت 286 بلاغ خلال الـ24 ساعة الماضية في كامل المنطقة؛ وقد بذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جهوداً لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي للتعامل مع الحالات الإسعافية.
وأفاد السهلي أنه تم وضع خطة التغطية من قبل الشؤون الإسعافية ومشرف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي ومدير الادارة الطبية ومشرفي التطوع الإسعافي وعمليات المنطقة والقيادة الميدانية ، وتم تنفيذ الخطة عن طريق عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية متمثلة بالفرق الإسعافية للمراكز الداخلية وإدارة التطوع متمثلة بمتطوعي المسجد النبوي الشريف وادارة المتابعة وادارة الاتصال المؤسسي لتوثيق الجهود .
وأكد السهلي أن تكثيف التغطية الإسعافية بدأ منذُ وقت مبكر لهذا اليوم حيث تم تغطية المسجد النبوي لصلاة التراويح والختمة بـ15 فرقة إسعافية متحركة، بالإضافة لخمس عنايات طبية ثابتة واشراف متحرك في كل جهة من الجهات الاربع للمسجد النبوي .
وأشار إلى أن التطوع الإسعافي من قسمي الرجال والنساء تمحور جل اهتمامهم في مباشرة الحالات الإسعافية في المسجد النبوي من خلال تواجدهم في داخل المسجد أو ساحاته، والتي فاقت 50 موقعاً للتمركز، مضيفاً أنه كان نصيب المواقع الرجالية منها 23 موقعاً، فيما وصلت المواقع النسائية 37 موقعاً منها 5 مواقع داخل مسجد قباء و مثلها في مسجد القبلتين.
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