السعودية | فنان عراقي يغني للسعودية.. من أرض بابل

شكرا لقرائتكم فنان عراقي يغني للسعودية.. من أرض بابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود -

أهدى الفنان العراقي، ريان الفهد، أغنيته الجديدة "من أرض بابل لنجد العذيه" إلى المملكة العربية السعودية، والأغنية التي نشرها الفنان على صفحته في يوتيوب في الأول من يونيو، تحمل رسالة محبة من العراق، كما تقول كلماتها، حيث أرض الحضارات، إلى المملكة العربية السعودية، وتتغنى بخادم الحرمين الشريفين وعدله، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والأغنية من كلمات الشاعر سليمان الهذال، وألحان وأداء الفنان العراقي، ريان الفهد، وسبق للفنان أن نشر مقاطع من هذه الأغنية على صفحته في إنستغرام، وذلك في اليوم الوطني السعودي الماضي، وقد ظهر وهو يؤدي مقطعاً قصيراً من الأغنية في حفل خاص.

وتتحدث الأغنية عن شعور المحبة العميق بين الشعبين، السعودي العراقي، وتذكّر بالروابط الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، كما تتغنى كلماتها بالخصال العربية الأصيلة مثل النجدة والحزم والعزم والنخوة العربية.