اخبار السعوديه

"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضرورة رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.

وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.

"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم

عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-03

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.

وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.

Advertisements

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440

02:50 PM

أكد ضرورة رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.

وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.

، "هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا