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أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.
وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.
وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.
"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليومعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-03
أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.
وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.
وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:50 PM
أكد ضرورة رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس
أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.
وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.
وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.
، "هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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