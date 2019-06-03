محمد بن مسعود - الدمام - بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا يتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا. وسيستقبل أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصره بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه. أمير الجوف يتقدم المصلين في عيد الفطر ويستقبل المهنئين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03 يتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا. وسيستقبل أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصره بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه. Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 02:48 PM بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا يتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا. وسيستقبل أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصره بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه. ، أمير الجوف يتقدم المصلين في عيد الفطر ويستقبل المهنئين ،

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