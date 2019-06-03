، "الاعتذار لن يشغّل مكيف الهواء".. "السليمان": من قطع التيار الكهربائي؟! ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السويد": "فُرِجت" أطلقت سراح 200 سجين من الغارمين في أيام

في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق الجنوبية، يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن "الناس لا تبحث عن مبررات أو اعتذارات بقدر ما تبحث عن عودة هذا التيار بأسرع وقت وعدم تكرار انقطاعه!"، مطالباً وزير الطاقة المهندس خالد الفالح بمعالجة أسباب تلك المشكلة، ومنع تكرارها، خاصة عندما تمس الحياة المباشرة لأفراد المجتمع وتضر بمصالحهم!

من قطع التيار الكهربائي

وفي مقاله "من سحب (فيش) كهرباء الجنوب؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "عندما ينقطع التيار الكهربائي في ذروة الحاجة له وفي ظروف مناخية حارة فإن الناس لا تبحث عن مبررات أو اعتذارات بقدر ما تبحث عن عودة هذا التيار بأسرع وقت وعدم تكرار انقطاعه!".

الأضرار والتعويضات

ويتساءل "السليمان" عن الأضرار التي تسبب بها قطع التيار والتعويضات عن ذلك، ويقول: "أمس الأول انقطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من جنوب المملكة، وهذا يعني توقف عمل أجهزة طبية منزلية تتوقف عليها حياة وصحة مرضى، وتعطل أجهزة التكييف التي تحفظ لجسد الإنسان تكيفه مع الطقس، وأجهزة تبريد تحفظ الأطعمة من الفساد، وهي حاجات لا غنى لإنسان اليوم عن أي منهما خاصة في المناطق الحارة وأوقات الصيف اللاهبة، ناهيك عن تضرر أصحاب الأنشطة التجارية في القطاع الخاص، حيث يبرز هنا السؤال عن التعويضات وإنصاف المتضررين!".

الاعتذار لا يحل المشكلة

ورغم تقدير الكاتب للاعتذار والشفافية في التعامل، لكنه يرى أن هذا لن يحل المشكلة ويقول: "وزير الطاقة خالد الفالح قدّم اعتذاراً، وتعهّد بمحاسبة المقصرين عن قصور عمل محطات توليد الكهرباء، بينما جاء تصريح مدير الدائرة الإعلامية بشركة الكهرباء حسن الصبحي شفافاً، حيث اعترف بالمشكلة، ولم يقدم مبررات واهية، وشرح العمل القائم على حلها ومعالجة أسبابها، وقد يجد المتضرر بعض العزاء من تعامل المسؤول مع مشكلته بشفافية وعدم إنكار ذاتي أو استغفال لذكائه، وقد يخفف ذلك جزءاً من الأثر النفسي للأضرار الناتجة عن الخلل والتقصير، لكن الاعتذارات والشفافية وحدها لا تشغّل جهاز تنفس أو مكيف هواء أو ثلاجة طعام!".

منع تكرارها

وينهي "السليمان" قائلاً: "من المهم أن يدرك المسؤول أن تصريحات الاعتذارات والتبريرات والوعود لا تختلف عن كتابة الشيكات المصرفية، إذ لا بد أن تغطيها الأرصدة وإلا باتت حسابات أعمالهم مكشوفة، وفي ميدان الخدمة العامة، فإن الرصيد هو بذل الجهد الدؤوب وإخلاص العمل لحل المشكلة ومعالجة أسبابها ومنع تكرارها خاصة عندما تمس الحياة المباشرة لأفراد المجتمع وتضر بمصالحهم!".

شكرا خدمة "فُرِجت"

يثمّن الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد خدمة "فُرِجت" التي أطلقتها منصة "أبشر" لوزارة الداخلية، بعدما تمكنت من أطلاق سراح أكثر من 200 سجين من الغارمين في أيام، وفي مقاله "(أبشر) .. (فرجت)" بصحيفة "الحياة"، يقول "السويد": "منصة (أبشر) لوزارة الداخلية أضافت إلى نجاحاتها خدمة جديدة أطلقتها أواخر شهر رمضان تحت اسم (فرجت)، يمكن لكل من أراد ولديه حساب في "أبشر" أن يتبرع لواحد أو أكثر من السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية، مواطنين وغير مواطنين، وخلال أيام من إطلاق خدمة (فرجت)، (في 24 رمضان) وحتى كتابة هذه المقالة تم إطلاق سراح أكثر من 200 سجين.. هذا عمل عظيم يستحق الإشادة والتنويه والشكر لجهود القائمين عليه، والدعاء لهم بجزيل الثواب، ولكل من أسهم في إدخال البهجة والفرح إلى قلوب السجناء وأسرهم".