، "بنك الرياض" يساهم في الإفراج عن 11 موقوفًا في قضايا مالية ،

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أعلن بنك الرياض، ضمن مسؤليته الاجتماعية -ممثلة في برنامج "بكرة"- عن مساهمته بالإفراج عن 11 شخصًا من الموقوفين في القضايا المالية، بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" والتي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرًا، وتمنح الخدمة فرصة المساهمة بالإفراج عن أحد الموقوفين بقضايا مالية، عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».
وتهدف مساهمة بنك الرياض إلى تقديم ممارسات ذات قيمة ومزايا تتماشى مع استراتيجيته وأنشطته؛ حيث تقوم استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية على أربع ركائز رئيسية وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة".
ويحرص بنك الرياض على أن يكون عضوًا قياديًّا في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.
"بنك الرياض" يساهم في الإفراج عن 11 موقوفًا في قضايا ماليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03
أعلن بنك الرياض، ضمن مسؤليته الاجتماعية -ممثلة في برنامج "بكرة"- عن مساهمته بالإفراج عن 11 شخصًا من الموقوفين في القضايا المالية، بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" والتي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرًا، وتمنح الخدمة فرصة المساهمة بالإفراج عن أحد الموقوفين بقضايا مالية، عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».
وتهدف مساهمة بنك الرياض إلى تقديم ممارسات ذات قيمة ومزايا تتماشى مع استراتيجيته وأنشطته؛ حيث تقوم استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية على أربع ركائز رئيسية وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة".
ويحرص بنك الرياض على أن يكون عضوًا قياديًّا في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:47 PM
بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" التي أطلقتها الداخلية مؤخرًا
أعلن بنك الرياض، ضمن مسؤليته الاجتماعية -ممثلة في برنامج "بكرة"- عن مساهمته بالإفراج عن 11 شخصًا من الموقوفين في القضايا المالية، بسداد مديونيتهم عبر خدمة "فرجت" والتي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرًا، وتمنح الخدمة فرصة المساهمة بالإفراج عن أحد الموقوفين بقضايا مالية، عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».
وتهدف مساهمة بنك الرياض إلى تقديم ممارسات ذات قيمة ومزايا تتماشى مع استراتيجيته وأنشطته؛ حيث تقوم استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية على أربع ركائز رئيسية وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة".
ويحرص بنك الرياض على أن يكون عضوًا قياديًّا في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.
، "بنك الرياض" يساهم في الإفراج عن 11 موقوفًا في قضايا مالية ،
المصدر : الخليج 365
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