، "الخثلان" لتنوير المترائين: أتوقع العيد الأربعاء .. وصعبة جداً في هذه الحالة ،

- 1/2
- 2/2
توقع عضو هيئة كِبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ أن يكون العيد الأربعاء، مشيراً إلى أن القمر يكون وقت غروب الشمس اليوم ٢٩ رمضان على درجة واحدة، ورؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً!
وكتب "الخثلان" تغريدة من حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: "(من باب التنوير للمترائين وللجهة المختصة) يكون القمر وقت غروب الشمس اليوم ٢٩رمضان على درجة واحدة (وقد يزيد قليلاً في بعض المناطق)".
وأضاف: "رؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً؛ بل قال الإمام ابن تيمية: (إذا كان على درجة واحدة فلا يُرى)؛ مجموع الفتاوى 186 / 25، والمتوقع أن يكون العيد الأربعاء".
"الخثلان" لتنوير المترائين: أتوقع العيد الأربعاء .. وصعبة جداً في هذه الحالةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-06-03
توقع عضو هيئة كِبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ أن يكون العيد الأربعاء، مشيراً إلى أن القمر يكون وقت غروب الشمس اليوم ٢٩ رمضان على درجة واحدة، ورؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً!
وكتب "الخثلان" تغريدة من حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: "(من باب التنوير للمترائين وللجهة المختصة) يكون القمر وقت غروب الشمس اليوم ٢٩رمضان على درجة واحدة (وقد يزيد قليلاً في بعض المناطق)".
وأضاف: "رؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً؛ بل قال الإمام ابن تيمية: (إذا كان على درجة واحدة فلا يُرى)؛ مجموع الفتاوى 186 / 25، والمتوقع أن يكون العيد الأربعاء".
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:39 PM
استشهد بما قال "ابن تيمية" ثم عرض وقال: وقد يزيد قليلاً في بعض المناطق!
توقع عضو هيئة كِبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ أن يكون العيد الأربعاء، مشيراً إلى أن القمر يكون وقت غروب الشمس اليوم ٢٩ رمضان على درجة واحدة، ورؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً!
وكتب "الخثلان" تغريدة من حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: "(من باب التنوير للمترائين وللجهة المختصة) يكون القمر وقت غروب الشمس اليوم ٢٩رمضان على درجة واحدة (وقد يزيد قليلاً في بعض المناطق)".
وأضاف: "رؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً؛ بل قال الإمام ابن تيمية: (إذا كان على درجة واحدة فلا يُرى)؛ مجموع الفتاوى 186 / 25، والمتوقع أن يكون العيد الأربعاء".
، "الخثلان" لتنوير المترائين: أتوقع العيد الأربعاء .. وصعبة جداً في هذه الحالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخثلان" لتنوير المترائين: أتوقع العيد الأربعاء .. وصعبة جداً في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.