، "الخثلان" لتنوير المترائين: أتوقع العيد الأربعاء .. وصعبة جداً في هذه الحالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد بما قال "ابن تيمية" ثم عرض وقال: وقد يزيد قليلاً في بعض المناطق!

توقع عضو هيئة كِبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ ‏‏‏أن يكون العيد الأربعاء، مشيراً إلى أن القمر يكون وقت غروب الشمس اليوم ٢٩ رمضان على درجة واحدة، ورؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً!

وكتب "الخثلان" تغريدة من حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: "(من باب التنوير للمترائين وللجهة المختصة) يكون القمر وقت غروب الشمس اليوم ٢٩رمضان على درجة واحدة (وقد يزيد قليلاً في بعض المناطق)".

وأضاف: "رؤية الهلال في هذه الحال صعبة جداً؛ بل قال الإمام ابن تيمية: (إذا كان على درجة واحدة فلا يُرى)؛ ‏مجموع الفتاوى 186 / 25، والمتوقع أن يكون العيد الأربعاء".