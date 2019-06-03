دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السجون: السوار الإلكتروني ما زالت في طور التجربة

أكّدت المديرية العامة للسجون، أن مشروع السوار الإلكتروني ما زال في طور التجربة، وسيتم تطبيقه بعد اكتمال الإجراءات النظامية.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي للسجون، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إشارة إلى ما تم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الإيضاح أنه ما زال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية».

ويُعد السوار الالكتروني، إحدى العقوبات البديلة للسجناء، والتي تمكنهم من قضاء مدة محكوميتهم خارج السجن ضمن نطاق جغرافي محدد.