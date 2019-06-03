«هلال المدينة» يعلن نجاح التغطية الإسعافية للمسجد النبوي في ليلة الختمة

أكد المتحدث باسم الهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد السهلي، نجاح خطة التغطية الإسعافية لليلة ختم القرآن الكريم للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به ومسجدي قباء والقبلتين، وذلك بإشراف ومتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور معلا الجابري.

وقال السهلي، إنه تم وضع خطة التغطية من قبل الشؤون الإسعافية ومشرف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي ومدير الإدارة الطبية ومشرفي التطوع الإسعافي وعمليات المنطقة والقيادة الميدانية، وتم تنفيذ الخطة عن طريق عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية متمثلة بالفرق الإسعافية للمراكز الداخلية وإدارة التطوع متمثلة بمتطوعي المسجد النبوي الشريف وادارة المتابعة وإدارة الاتصال المؤسسي لتوثيق الجهود .

وأشار السهلي، إلى تلقي عمليات الهيئة 286 بلاغًا خلال الـ24 ساعة الماضية في كامل المنطقة، وبذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جهودًا لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي للتعامل مع الحالات الإسعافية.

وأكد السهلي أن تكثيف التغطية الإسعافية بدأ منذ وقت مبكر أمس، حيث تم تغطية المسجد النبوي لصلاة التراويح والختمة بـ15 فرقة إسعافية متحركة، بالإضافة لخمس عنايات طبية ثابتة وإشراف متحرك في كل جهة من الجهات الأربع للمسجد النبوي.

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وأبان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن التطوع الإسعافي من قسمي الرجال والنساء تمحور جل اهتمامهم في مباشرة الحالات الإسعافية في المسجد النبوي من خلال تواجدهم في داخل المسجد أو ساحاته، والتي فاقت 50 موقعاً للتمركز، مضيفًا أنه كان نصيب المواقع الرجالية منها 23 موقعًا، فيما وصلت المواقع النسائية 37 موقعًا منها 5 مواقع داخل مسجد قباء و مثلها في مسجد القبلتين .

وأفاد السهلي أنه تمت مباشرة أكثر من 200 حالة من قبل الفرق التطوعية حيث تم نقل بعض الحالات لفرق العناية الطبية أو تم طلب الفرق الإسعافية لنقلها من المسجد النبوي، وتم إجراء الكشف أو المعالجة في الموقع لمعظم الحالات .

ونوه السهلي أنه تم تنفيذ الخطة بكل حرفية ودقة عالية كما تم اعتماد الخطة الإسعافية لتغطية صلاة العيد بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى بالمنطقة.