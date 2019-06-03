السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,200 كرتون من التمور في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع



الضالع 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,200 كرتون من التمور على الأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز التي بلغت 345 مشروعًا.

// انتهى //

13:34ت م

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