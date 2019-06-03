ارتفاع ضحايا فض اعتصام السودان لـ 12 قتيلاً.. والمجلس العسكري: الميدان مفتوح

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع عدد ضحايا فض اعتصام وزارة الدفاع بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 12 قتيلاً، وفقاً لـ”العربية”.

يأتي ذلك بينما أعلن المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع للوصول إليه.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم استئناف مفاوضات انتقال السلطة في البلاد اليوم أو غداً، وفقاً لـ”رويترز”.

واقتحمت قوات الأمن، موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط طلقات نار لم يُعرف مصدرها.

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وقال شاهد عيان إن محتجين يسدّون طرقاً في أنحاء عدة من الخرطوم بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وأوضحت مصادر المجلس العسكري أن الأمن دخل الميدان بعد دخول مجموعة كبيرة من المخالفين إليه.

وأكدت أن فارين من منطقة كولومبيا دخلوا مكان الاعتصام، ما اضطر الأمن لمطاردتهم.