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2019-06-03 أنيوس توقع اتفاقاً مع أرامكو وتستثمر ملياري دولار بالمملكة متابعات الخليج 365 - الرياض وقعت مجموعة أنيوس هولدنجز اتفاقاً مع أرامكو وتوتال لبناء أول مصانع لها في الشرق الأوسط. Advertisements وتعتزم “أنيوس” أن تستثمر ملياري دولار في المملكة العربية السعودية، وفقاً لـ”العربية”. وقالت أنيوس إن “أرامكو السعودية وتوتال تعدان لبناء مجمع بتروكيماويات “مشروع أميرال” بقيمة 5 مليارات دولار. وسيورد مشروع أميرال مشتقات أنشطة مصب ووحدات كيماويات متخصصة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، و3 مصانع لأنيوس ستكون جزءاً من ذلك.









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