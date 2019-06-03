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الفالح: المملكة تراقب التطورات الأخيرة في سوق النفط عن كثب
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح إن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط والتي أظهرت مستوى مرتفعاً من التقلب في الأسابيع الأخيرة.
وقال الفالح خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن مساعي أوبك+ أثبتت فعاليتها بشكل جيد على مدى 30 شهراً تقريباً.
وأضاف الفالح الدول المصدرة للنفط في المجموعة البالغ عددها 24 تظل ملتزمة بالهدف المشترك بتحقيق التوازن في سوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين.
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