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المجلس العسكري بالسودان: الشرطة نظفت ساحة الاعتصام ولن تسمح بعودة المعتصمين
متابعات الخليج 365 - متابعة
نقلت قناة “العربية” عن مصادر من المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أن الأمن دخل ميدان الاعتصام، بعد دخول مجموعة كبيرة من المخالفين إليه.
وأضافت المصادر، أن فارين من منطقة كولومبيا، دخلوا مكان الاعتصام، ما اضطر الأمن لمطاردتهم، مضيفة أن الشرطة نظفت ساحة الاعتصام بعد خروج المعتصمين ولن تسمح بعودتهم.
ولم يصدر بعد بيان رسمي من المجلس بشأن التطورات الأخيرة.
يشار إلى أن اسم كولومبيا يطلق على منطقة قريبة من مقر الاعتصام معروفة لدى المحليين بأنها مرتع لأنشطة العصابات وبيع المواد المخدرة والكحوليات.
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