، حرقوا أغصان الزيتون.. الاحتلال التركي يخرّب غابات ومزارع عفرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - إتاوات وانتهاكات وحرائق مفتعلة.. مرتزقة يستهدفون كسر إرادة الأهالي

مع تصاعد انتهاكات أنقرة والفصائل السورية الموالية لها، بحق مَن تبقى من أهالي منطقة عفرين وسكانها الأصليين بسوريا، وباتت تحدث بشكل شبه يومي دون أدنى اهتمام حقوقي أممي أو إعلامي؛ طالت تلك الانتهاكات الغطاء النباتي بعمليات تخريب وحرق متعمد للأراضي الزراعية.

وفضلًا عن استيلاء الفصائل الموالية لأنقرة المنضوية تحت راية عملية "غصن الزيتون" العسكرية على آلاف الهكتارات من حقول الزيتون والكروم؛ فإنها متهمة بتنفيذ عمليات حرق لمحاصيل المزارعين الأكراد في عفرين.

وبحسب موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي، قال مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري: إنه منذ سيطرة تركيا وفصائلها السورية المسلحة على منطقة عفرين في مارس 2018، تعرّض ما يقارب 11 ألف هكتار من أصل 33 ألف هكتار من الغابات الصناعية والطبيعية للقطع والحرق، في قرى عفرين.

وخلال الشهر الأخير تجددت الحرائق في غابة صغوناكه وقرى كورزيله ودير مشمش، وبمحيط قرى كيمار وكوكبة وبانيه وعقيبة وباصلة مجددًا؛ وفق مركز توثيق الانتهاكات.

وأكد عبدالله أحمد الرئيس المشترك لمنطقة عامودا الخاضعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي خلال مظاهرة انطلقت اليوم في عامودا، أن "الاحتلال التركي وعبر خلاياه النائمة يقوم بحرق المحاصيل الزراعية في مناطق شمال وشرق سوريا؛ لزعزعة اقتصاد المنطقة". وأدان الهجمات التركية على مناطق حق الدفاع المشروع واحتلاله عفرين.

والْتقت وكالة أنباء هاوار الكردية، أهالي قرى نشبت بها حرائق بناحية شيراوا، وهي المجاورة للقرى المحتلة في عفرين، وأفادوا بأنه منذ منتصف الشهر الماضي، تجددت الحرائق في العديد من الغابات بقرى ونواحي مقاطعة عفرين، وتُقَدر المساحة المتضررة بأكثر من 3 آلاف و11 هكتارًا.

ووصلت النيران التي يفتعلها الاحتلال التركي ومرتزقته مؤخرًا إلى غابة صغوناكه، بعدما بدأت في قرى كورزيله ودير مشمش، وبمحيط قرى كيمار وكوكبة وبانيه وعقيبة وباصلة، فيما سارع أهالي صغوناكه لإخماد الحريق قبل وصولها إلى محاصيلهم الزراعية وأشجارهم.

وفي سياق مواز لم يَسلَم المزارعون المسالمون في عفرين من الاعتداء عليهم وعلى مصدر رزقهم، وقد فرضت مليشيا "الجبهة الشامية" إتاوة على المزارعين ممن يملكون آليات زراعية في قرية معبطلي بريف مدينة عفرين؛ وذلك بحجة "إصلاح الطرق"؛ حيث تم فرض الإتاوة بالعملة التركية، وتبلغ ما يعادل أكثر من 150 دولارًا أمريكيًّا، كما أجبروا المزارعين على دفع نسبة لهم من مردود المحاصيل الزراعية كورق العنب والكرز.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في 17 مايو الماضي: إن فصائل مليشيات مدعومة من تركيا تسيطر على مدينة عفرين وريفها بريف حلب، جمعت المخاتير في قرى ميدانة تابعة لمنطقة راجو؛ لإجبار المزارعين الأكراد على استصدار "رخصة" لجني محاصيل أراضيهم.

وأكد المرصد في تقريره، أن هناك تفرقة؛ إذ إن المزارعين العرب الذين جرى جلبهم إلى المنطقة، لم يطلب منهم "رخصة" جني محاصيل ضمن الأراضي التي استولوا عليها وتعود ملكيتها لمواطنين من عفرين ممن هجروا خارج مناطقهم.

وبحسب التقرير فإن مليشيا صقور الشمال ارتكبت جرائم في قرى درويش وسعرين جكة ودروقليو التي تتبع ناحية شران بريف عفرين.

وقامت عناصر المليشيا بقطع أشجار الزيتون بشكل عشوائي في تلك القرى لبيعها كحطب؛ إذ يبيعون الطن الواحد بسعر يتراوح بين الـ12 و15 ألف ليرة سورية؛ فضلًا عن سرقتهم لمحصول ورق العنب، كذلك تقدم مليشيا "فرقة الحمزات" في قرية شنكل بناحية بلبل على بيع كروم العنب في القرية لمستثمرين من خارج المنطقة، ويفرضون على أهالي القرية جني المحصول.

ورصدت لجنة الأمم المتحدة -خلال مارس الماضي- انتهاكات إنسانية خطيرة، ارتكبتها القوات التركية، في عفرين، أبرزها عمليات الخطف والاحتجاز، وطلب الفدية، وحمّل التقرير الأممي حكومة أردوغان مسؤولية تلك الجرائم.

وأكد التقرير الأممي تعرض أهالي المدينة لحملات تنكيل ممنهجة، على يد عناصر جماعة إرهابية، في الشمال السوري، تحظى بدعم ورعاية تركية، وأنهم ينفذون اعتقالات تعسفية، واختطاف رهائن، للحصول على فدية، تصل قيمتها لـ100 ألف دولار، لتحرير شخص واحد.

وتَطرّق التقرير إلى تنظيم جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، التي تدعمها أنقرة وتطلق يدها في الشمال الغربي لسوريا، وارتكبت جرائم قتل وتعذيب في إدلب وشمال حلب، وصادرت ممتلكات الأهالي، بما في ذلك المركبات والماشية، وقامت بعمليات تعذيب ضد الأكراد.