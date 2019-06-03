، بالفيديو.. دوريات الكرة بـ"تهامة عسير" تخطف الأنظار ومطالبات بالاهتمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - منطقة تضم 3 أندية رسمية وتزخر بالعديد من المواهب وتحتاج منشأة نموذجية

تشهد دوريات كرة القدم الرمضانية في منطقة تهامة عسير، إقبالًا منقطع النظير من قِبَل الشباب؛ خصوصًا في محافظة محايل عسير.

وشهد نهائي بطولة المتحد في سحر العاصم بمحافظة محايل عسير، حضور حوالى 7 آلاف مشجع، وبقي آخرون خارج الملعب لعدم وجود أماكن.

وقال إبراهيم هلالي ووليد عسيري وسلمان الياسين ونواف القايد لـ"الخليج 365": إن منطقة تهامة تضم ثلاثة أندية رياضية رسمية وهي: نادي رجال ألمع، نادي الفاروق من المجاردة، ونادي الشهيد من محايل وهو الأقدم؛ مشيرين إلى أنه لا يوجد بمنطقة تهامة منشأة رياضية نموذجية تخدم الأندية.

وأضافوا: تكمن مطالبات الشباب بتهامة عسير في إنشاء منشأة رياضية تخدم خمس محافظات وهي: بارق، رجال ألمع، محايل والمجاردة؛ لافتين إلى أن تهامة عسير، تزخر بمواهب رياضية فذة تحتاج الاهتمام والرعاية.