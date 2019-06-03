- 1/2
- 2/2
أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الاثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"؛ معتبرة أن المجلس لا يستطيع "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".
ووفق "فرانس برس" قالت السفارة في تغريدة على موقعها على "تويتر": إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف".
واعتبر البيان، أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".
السفارة الأمريكية تهاجم "العسكري السوداني": مجلس "غير مسؤول"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03
أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الاثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"؛ معتبرة أن المجلس لا يستطيع "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".
ووفق "فرانس برس" قالت السفارة في تغريدة على موقعها على "تويتر": إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف".
واعتبر البيان، أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:54 AM
دعت لوقف الهجمات على المتظاهرين وقالت: لا يستطيعون قيادة الشعب
أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الاثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"؛ معتبرة أن المجلس لا يستطيع "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".
ووفق "فرانس برس" قالت السفارة في تغريدة على موقعها على "تويتر": إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف".
واعتبر البيان، أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".
، السفارة الأمريكية تهاجم "العسكري السوداني": مجلس "غير مسؤول" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية تهاجم "العسكري السوداني": مجلس "غير مسؤول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.