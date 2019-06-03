، شاهد .. اصطدام مركبة بـ "كرفان" مستقر بطريق رئيس بـ "شرائع" مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجا قائدها بأعجوبة وإصاباته متعدّدة .. ومطالب بتحرّي موقع "الكرفان"

أُصيب شاب، صباح اليوم، بإصابات متفرقة في الرأس والذراعين ومناطق عدة بالجسم بعد ارتطام مركبته بـ "كرفان متنقل" مستقر على قارعة الطريق الرئيس بشرائع مكة منذ سنين، وفق بعض السكان ومرتادي الطريق.

واستقر الشاب ومركبته تحت "الكرفان" بعد أن أدت قوة الارتطام إلى نقله من قارعة الطريق إلى وسطه؛ ليستقر على المركبة وقائدها.

وتمكّن عدد من المواطنين من استخراج الشاب من مركبته المهشمة وكانت الدماء قد غطت معظم جسده من جرّاء النزيف الذي كان يعانيه وتعدد إصاباته.

وفي الوقت الذي لم يُعرف فيه سبب الحادث في حينها تساءل الجميع عن غياب الجهات المختصة عن هذا "الكرفان" الذي يقع خلف الخط الأصفر على الطريق الرئيس المؤدي للحرم الذي يؤمّه ملايين الحجاج والمعتمرين وقبل نقطة التفتيش بأمتار.