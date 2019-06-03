نفت مصادر مطلعة حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا بحسب صحيفة “سبق”. وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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