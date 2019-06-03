أمن جازان يطيح بوافد يحمل جنسية عربية بعد كتابته آيات القرآن على حذائه

ألقت الجهات الأمنية في جازان، أمس الأحد، القبض على وافد من جنسية عربية، كتب آيات قرآنية على حذائه.
ووجد على حذاء المتهم آيات من سورة البقرة، وسورة الفلق، بينما كان يتجول في أحد مساجد محافظة أبو عريش.
وتم إيداع المتهم في قسم التوقيف بمركز الشرطة، وجاري إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
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