رغم تعرضه للحروق.. سيدة في مكة تفاجئ الشرطة وتتهم شقيقها بحرق سيارتها وهذا ما فعله عقب وصول الدورية...

قالت مصادر إن سيدة في مكة المكرمة اتهمت شقيقها بحرق سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها، فيما شرعت الجهات الأمنية في التحقيق حول ملابسات الواقعـة، بحسب “عكاظ”.

وأشارت المصادر إلى أن شقيق صاحبة المركبة كان حاضراً أثناء اشتعالها، وتعرض لحروق من الدرجة الثانية، وعند وصول الهلال الأحمر إلى موقع الحادثة لاذ بالفرار.