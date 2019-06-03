الشاعر خالد المريخي يعتزل الشعر الغنائي أمام الحرم ويسأل الله الثبات وحسن الخاتمة

أعلن الشاعر “خالد المريخي” اعتزاله الشعر الغنائي نهائيا وذلك عبر تغريدة نشرها في حسابه تويتر .

وقال المريخي: “اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة”.

ونشر الآية : (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ).

وتعد هذه المرة الثانية التي يُفاجئ فيها “المريخي” المتابعين بإعلانه اعتزال الشعر قبل عدة سنوات إلا أنه عاد مرة أخرى.

وبسبب هذا التراجع، فإن الكثير من متابعيه توقعوا أن يكون إعلانه الأخير أيضا من باب “الاستعراض” ولفت الانتباه ليس أكثر، مؤكدين أنه سيعلن عودته للشعر قريبا.