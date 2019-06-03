موعد عيد الفطر 2019 بكل دول العالم وفق مركز الفلك الدولي

توقع مركز الفلك الدولي، اليوم الاثنين، موعد رؤية هلال شوال، وحلول اول ايام عيد الفطر 2019 في مختلف الدول العربية والاسلامية حول العالم، موضحا أن هناك بلدان ستصوم رمضان 30 يوما وأخرى 29 يوما فقط.

وذكر محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في تصريحٍ صحفي إن المتخصصين والمؤسسات الفلكية كافة، توصلوا إلى إجماع بأن رؤية هلال شهر شوال لن تكون ممكنة يوم الاثنين بالوسائل كافة من قارة أوروبا وأفريقيا وأستراليا وآسيا.

ووفق مدير مركز الفلك الدولي، فإن اول ايام عيد الفطر 2019 في الدول بتلك القارات الأربع سيكون الأربعاء الخامس من يونيو، منوها في الوقت ذاته إلى أنه غير مخول بالإعلان عن العيد بشكل رسمي.

وذكر محمد عودة أن دور مركز الفلك الدولي هو "شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال"، مبينا أن "القمر سيغيب، الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".

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ونوه إلى أن المكان الوحيد الذي يمكن رؤية هلال شوال منه مساء الاثنين، هو قارة أمريكا الشمالية "من الغرب"، حيث سيكون عيد الفطر هناك غدا الثلاثاء.

وأشارت إلى وجود دول تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين إمكانية رؤية الهلال من مكان ما حول العالم، منوها إلى أن من هذه الدول "تركيا" التي قد تعلن مساء اليوم ان غدا هو الأول من شوال وبالتالي حلول عيد الفطر.

وهناك دول، وفق عودة، ستقوم بتحري هلال شوال مساء الثلاثاء، مثل ايران، وسلطنة عمان، والمغرب، وبنغلادش وبروناي وباكستان، حيث من المتوقع أن يحل فيها عيد الفطر الأربعاء القادم رسميا.