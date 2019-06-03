«العامة للسياحة» أكملت تجهيز المعالم التاريخية في الخرج للعيد

أكمل مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج، الإثنين، تهيئة وتجهيز المواقع والمباني التاريخية ‏والسياحية في مدن ومراكز وقرى الخرج؛ لاستقبال الزوار من داخل المملكة وخارجها في إجازة عيد الفطر المبارك.

ويُعد قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح، من أهم المعالم التاريخية بالمملكة، ومن المنتظر أن يستقبل الزوار خلال إجازة العيد في الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء، ‏كما تم تجهيز مرافق عريش الملك عبدالعزيز التاريخي في بلدة السلمية شمال السيح لاستقبال الزوار، والانتهاء من تجهيز مرافق عيون السيح الواقعة غرب المدينة التي تحظى بإقبال منقطع النظير طوال العام من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

‏وتحرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على مشاركة المنشآت التاريخية في المناسبات الوطنية والاجتماعية وربطها بالأنشطة السياحية، ومن ضمنها المواقع والمباني التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج التي تحتضن بين جنباتها تاريخًا عريقًا ضاربًا في القدم.