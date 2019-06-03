السعودية اليوم / تكثيف الرقابة على مسالخ السيح استعداداً لعيد الفطر المبارك



السيح 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

كثفت بلدية الخرج أعمالها الرقابية على المسالخ الرئيسية في مدينة السيح مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .

‏ واتخذت إدارة صحة البيئة جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بغية تقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي في جميع مسالخ السيح ، وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ، بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش ، والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها ، إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.

// انتهى //

11:53ت م

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