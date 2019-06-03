السعودية اليوم / رئيس جمهورية جامبيا يغادر جدة



جدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، جدة اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، المستشار بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف رضوان مرداد، ومندوب عن المراسم الملكية .

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11:36ت م

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