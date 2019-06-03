السعودية اليوم / أنشطة دعوية واجتماعية لمكتب هداية الرمضاني بالخبر



الخبر 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

سير مخيم إفطار ودعوة الـ 14 التابع لمكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر 12 حافلة نقلت 561 معتمراً من مختلف الجاليات لأداء مناسك العمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي أعلن 380 شخصاً إسلامهم بينهم 22 امرأة من جنسيات مختلفة.

وبين المشرف العام على المخيم مدير مكتب هداية الدعوي عبدالرحمن القرني، أن المخيم شهد توافد 605 من العمالة المنزلية برفقة مكفوليهم بهدف تعريفهم بدين الإسلام ، مشيرا إلى أنشطة المكتب في هذا الشهر الفضيل تتضمن برنامج دعوي لغير المسلمين، بإشراف دعاة من جنسيات مختلفة.

وأفاد أن المخيم وزع ما يقارب 52 ألف وجبة إفطار في عدة مواقع صاحبها برنامج تعليمي في القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

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11:09ت م

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