السعودية اليوم / مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي الملحق العسكري السعودي في فرنسا



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في مقر المركز بالرياض، الملحق العسكري السعودي في الجمهورية الفرنسية العقيد الركن إبراهيم المطوع.

وجرى خلال اللقاء مؤخراً بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وقدم الدكتور عقيل الغامدي نبذة عن أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 44 دولة حول العالم من خلال 1,011 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا ، تشمل برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي وغيرها.

ونوّه الملحق العسكري السعودي في فرنسا بالمستوى المهني المتطور للمركز ودوره المشهود في نشر رسالة المملكة الإنسانية في العالم.

//انتهى//

10:52ت م

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