انت الان تتابع تفاصيل خبر فلكياً.. العيد يوم الأربعاء في هذه القارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 10:57 صباحاً - كشف مركز الفلك الدولي، اليوم الاثنين، عن أول أيام عيد الفطر المتوقعة، وذلك استناداً إلى رؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، لموقع "سبق" السعودي: إن "جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل".

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وأوضح أن ذلك يعني أن "الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكياً في قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا"، مشيراً إلى أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو؛ ومن ثم فإنها ستتحرى هلال شهر شوال اليوم.

وشدد "عودة" على أن مركز الفلك الدولي "غير مخوَّل له إعلان العيد رسمياً"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكياً، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

وأضاف: إن "القمر سيغيب الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، وهو ما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".