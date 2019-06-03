بالفيديو.. "قرآن تيك" مشروع تقني في دبي لنشر قيم التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق مشروع "قرآن تيك" بتعاون بين هيئة دبي للثقافة والفنون، وإدارة "دبي مول". ويستهدف تنمية التوعية بقيم الإسلام وفضائله الواردة في القرآن الكريم، عبر شاشة تفاعلية متاحة لرواد "المول"، بست لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والهندية والصينية والإسبانية والروسية. ويتيح لمستخدميه انتقاء إحدى آيات القرآن الكريم التي أثَّرت فيهم، كي يتم طباعتها على شكل زخارف فنية أنيقة. ولاقت فكرة "قرآن تيك" استحسان رواد "دبي المول" الذين تفاعلوا مع عرض البرنامج، كما أن المبادرة تتضمّن أساساً آيات قرآنية بعينها، تعبِّر عن روح التسامح في الدين الإسلامي.

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