بالفيديو.. تمساح ضخم يقتحم منزل عجوز أمريكية

فوجئت عجوز أمريكية بدخول تمساح ضخم يبلغ طوله نحو 3.5 متر إلى مطبخ منزلها بولاية فلوريدا.

وقالت مالكة المنزل ماري فيشهوزن، صاحبة الـ77 عاماً، إنها استيقظت في نحو الساعة 3:30 صباح الجمعة، على صوت تحطم نافذة زجاجية في منزلها الكبير بمدينة كليرواتر.

وأشارت فيشهوزن إلى أنها عندما ذهبت لتفقد الأمر، اكتشفت أنها تقف وجهاً لوجه مع الزاحف الكبير، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضافت السيدة، التي تستخدم جهازاً للمشي، إنها في اللحظة التي شاهدت فيها التمساح الضخم، انتقلت إلى غرفة نومها، وأغلقت الباب واتصلت بالشرطة، وقضت الوقت في ممارسة ألعاب الكمبيوتر أثناء انتظار وصول المساعدة.

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وأوضحت أن الأمر استغرق ساعتين من جانب 2 من الصيادين و10 من ضباط الشرطة لإخراج التمساح من المنزل، الذي عاشت فيه لمدة 4 عقود تقريباً.





وأعلنت السلطات أن تمساحاً طوله نحو 11 قدماً "3.5 متر"، اخترق نافذة مطبخ، وكسر عدة زجاجات في منزل قبل الإمساك به.

وقالت شرطة مدينة كليرواتر في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إن التمساح تم نقله من منزل أسرة ماري فيشوسن في وقت مبكر، الجمعة، ولم يصب أحد.





ونشرت الشرطة على حسابها صورة للتمساح الضخم داخل المنزل، وكتبت: "نراك لاحقا أيها التمساح.. اقتحم تمساح يبلغ طوله 11 قدماً منزلا في كليرواتر عشية، من خلال نافذة منخفضة في مطبخهم، واستجاب ضباط شرطة كليرواتر والصيادون بالتوجه إلى مكان الحادث للإمساك بالتمساح، ولم تقع إصابات".



