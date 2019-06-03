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عودة الكهرباء لقرى ومحافظات عسير بعد 10 ساعات من الانقطاع
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل
شهدت محافظات بارق ،محايل ، المجاردة ورجال ألمع عودة التيار الكهربائي إلى جميع القرى والبلدات.
وبيَّن عددٌ من الأهالي أن هذا الانقطاع الذي استمر لأكثر من 10 ساعات تسبب في تلف عدد من الأجهزة الكهربائية والمكيفات ، إضافة إلى تضرر عدد من الأشخاص والذين يستخدمون أجهزة الأكسجين، خاصة وأن هذه الأجهزة بمجرد الانطفاء المتكرر تتوقف عن العمل.
وأشاروا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في عزلهم عن المحيط الخارجي، خاصة أن شبكة الجوال تنقطع مع انقطاع التيار الكهربائي.
وأفاد الأهالي أن أجهزة الصراف الآلي ومحطات تزويد الوقود لا تعمل؛ ما تسبب في حالة من الارتباك بسبب تكدس المركبات التي ترغب في تزويد الوقود أمام تلك المحطات لأكثر من ساعتين تقريباً.
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