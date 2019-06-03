شكرا لقرائتكم حلوى العيد.. طريقة عمل الكليجا السعودية اللذيذة باحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-03 حلوى العيد.. طريقة عمل الكليجا السعودية اللذيذة باحترافية متابعات الخليج 365 - الرياض تقدم لكم صحيفة “متابعات الخليج 365”، طريقة تحضير حلوى الكليجا السعودية باحترافية والتي تشتهر بها موائد العيد ويفرح بها الكبير والصغير. المكونات: – طحين : 4 أكواب (أسمر) – السكر الناعم : نصف كوب – حليب بودرة : نصف كوب – سمن : نصف كوب – خميرة : ملعقة كبيرة – البيض : 1 حبة – الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (منقوع في كوب ماء دافئ) Advertisements – هيل : ملعقة صغيرة (مطحون) – للحشوة: العسل الأسود : نصف كوب سكر : كوب ونصف الليمون الأسود الجاف : ملعقة كبيرة القرفة : ملعقة صغيرة هيل : ملعقة صغيرة (مطحون) الزنجبيل : ملعقة صغيرة طريقة التحضير: ضعي الطحين والمكونات الجافة (الملح، والحليب، السكر، والزبدة بحرارة الغرفة)، في وعاء ثم أضيفي البيض وتخلط جيدا. ذوبي كوب من الماء الدافئ بالسكر، والخميرة، والزعفران، وأضيفيه على خليط الدقيق. لعمل الحشوة: اخلطي دبس الرمان مع السكر والقرفة، الهيل، الزنجبيل، والليمون الأسود المجروش. قسمي العجينة إلى كور صغيرة وافرديها وضعي فيها الحشو وتكور مرة أخرى ثم تفرد على آلة المخصصة. ادهني الوجه ببيضة مخفوقة. ترص الكليجا في صينية وتوضع في الفرن وتحمر من فوق ومن أسفل وتقدم.









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