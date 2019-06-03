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خسائر فادحة للمحلات والمتاجر في عسير بسبب انقطاع الكهرباء
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- عسير
رغم عودة التيار الكهربائي تدريجياً لعدد من المراكز التجارية بمحافظات وقرى عسير إلا أن بعضها لا يزال يشكو من انقطاع الكهرباء حتى مساء أمس الأحد ليلة 29 رمضان.
وتسبب انقطاع الكهرباء، في إغلاق أبواب المحلات طوال الفترة المسائية؛ ما تسبب لهم في خسائر مادية خاصة أن الأيام الخمسة الأخيرة من رمضان تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين لقضاء حوائجهم قبل عيد الفطر، إلا أن انقطاع الكهرباء اضطر المتاجر والمحلات لغلق أبوابها.
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