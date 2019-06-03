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وزیر الثقافة یطلق اسم طلال مداح على مسرح المفتاحة
متابعات الخليج 365 - عسير
أطلق وزير الثقافة الأمیر بدر بن عبدالله بن فرحان، اسم الفنان الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فھد الثقافي في أبھا (قرية المفتاحة)، تكريماً لمسیرته الفنیة في تاريخ الأغنیة السعودية.
وتسلمت وزارة الثقافة مسؤولیة الإشراف على مركز الملك فھد الثقافي قرية المفتاحة في أبھا وتشغیله وصیانته في الثالث من مايو المنصرم.
وذكرت الوزارة أنھا تعمل على تطوير القرية التي تعد قیمة ثقافیة وطنیة مھمة، وإحیاء فعالیاتھا بالتكامل مع إمارة منطقة عسیر.
وتعمل الوزارة على تطوير القرية وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير.
ورغم عمر “قرية المفتاحة” العتيق، إلا أن فكرة استثمارها سياحياً بدأت من مطلع التسعينيات الميلادية. وباتت القرية أحد أهم المعالم السياحية والثقافية حينها في السعودية.
وقد تحول مركز الملك فهد الثقافي ومقر المفتاحة الأثري ومحلات الحِرف، إضافة إلى مسرح المفتاحة الذي يعد من أكبر المسارح في السعودية حيث يحتوي على 3500 مقعد، إلى وجهة إبداعية وثقافية بارزة في المملكة.
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