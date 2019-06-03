أكبر طرد بريدي بالمملكة لأصحاب الهمم بمناسبة العيد

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

أعدت مؤسسة البريد السعودي، أكبر طرد بريدي في المملكه قبيل عيد الفطر المبارك، لتقديمه لأصحاب الهمم نزلاء مركز التأهيل الشامل للذكور بمحافظة الطائف، تماشيًا مع المرحلة الجديدة للبريد السعودي التي تحرص على تنفيذ المبادرات المجتمعية، وإيضاح العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسة منذ تولي المهندس آنف بانمي رئاسة مؤسسة البريد السعودي، وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تدفع بالقطاعات الحكومية للمشاركات المجتمعية.

وقام مدير بريد محافظة الطائف الأستاذ سامي سرحان المالكي، بإيصال الطرد وتوزيع العيديات على نزلاء المركز بحضور مدير الفترة المناوب عبدالله الحارثي ورئيس قسم العلاقات العامة ومشرف البرامج الاجتماعية والأنشطة بالمركز حاتم العبادي الذي قدم شكره وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة البريد السعودي والتي استهدفت هذه الفئة الغالية على قلوبنا وأدخلت في قلوبهم السرور.