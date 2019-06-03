، تدمير آليات عسكرية للمتمردين الحوثيين في قصف للجيش اليمني شمالي الضالع ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصرع وإصابة مَن كان على متنها من المتمردين

شنت وحدات من الجيش اليمني، هجومًا استهدف تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري أن القصف طال تعزيزات المليشيا في وادي السايلة ومنطقة العراقية بجبهة شخب شمالي وغربي مديرية قعطبة.

وأسفر القصف -بحسب المصدر- عن تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من مسلحي الحوثي.