، الطائف .. حريق مطبخ يُخلي 22 ساكناً ويُصيب طفلاً باختناق ،

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تسبّبَ حريق اشتعل بمطبخ شقة سكنية بالدور الثاني، في إخلاء 22 شخصاً من سكان العمارة الواقعة بحي الحلقة الشرقية بالطائف، وإصابة طفل باختناقٍ من جرّاء الدخان المنبعث من الحريق؛ تلقى العلاج اللازم بالموقع من قِبل مُسعفي الهلال الأحمر، وحالته مستقرة، ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الإثنين، عن الحريق، وتمّ تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع، مشيراً إلى أن الحريق ناتج من تماس كهربائي، وأنه قد تم إنهاء الحالة.
الطائف .. حريق مطبخ يُخلي 22 ساكناً ويُصيب طفلاً باختناقفهد العتيبي الخليج 365 2019-06-03
تسبّبَ حريق اشتعل بمطبخ شقة سكنية بالدور الثاني، في إخلاء 22 شخصاً من سكان العمارة الواقعة بحي الحلقة الشرقية بالطائف، وإصابة طفل باختناقٍ من جرّاء الدخان المنبعث من الحريق؛ تلقى العلاج اللازم بالموقع من قِبل مُسعفي الهلال الأحمر، وحالته مستقرة، ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الإثنين، عن الحريق، وتمّ تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع، مشيراً إلى أن الحريق ناتج من تماس كهربائي، وأنه قد تم إنهاء الحالة.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:30 AM
ناتج من تماس كهربائي والدفاع المدني باشر الواقعة وأنهى الحالة
تسبّبَ حريق اشتعل بمطبخ شقة سكنية بالدور الثاني، في إخلاء 22 شخصاً من سكان العمارة الواقعة بحي الحلقة الشرقية بالطائف، وإصابة طفل باختناقٍ من جرّاء الدخان المنبعث من الحريق؛ تلقى العلاج اللازم بالموقع من قِبل مُسعفي الهلال الأحمر، وحالته مستقرة، ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الإثنين، عن الحريق، وتمّ تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع، مشيراً إلى أن الحريق ناتج من تماس كهربائي، وأنه قد تم إنهاء الحالة.
، الطائف .. حريق مطبخ يُخلي 22 ساكناً ويُصيب طفلاً باختناق ،
المصدر : الخليج 365
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