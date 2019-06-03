عاجل-الكهرباء: عودة الخدمة للمشتركين في المناطق الجنوبية

وذكرت أن الفرق الميدانية من مهندسي وفنيي الشركة عملت على مباشرة معالجة هذه الانقطاعات بطاقتها القصوى، وتمكنت بفضل الله من إعادة الخدمة تدريجياً للمناطق المتأثرة منذ بدء الانقطاعات، حتى اكتملت الإعادة اليوم للمشتركين.
وكانت الخدمة الكهربائية قد عادت أولاً صباح السبت الماضي ومن ثم انقطعت الساعة الواحدة بعد الظهر؛ بسبب عطل في محطة الشقيق البخارية وخروجها من الخدمة مرة أخرى.
وأوضحت الشركة، أنه خلال عملية إعادة محطة الشقيق وربطها بالشبكة، حدث عطل فني على أحد المولدات، مما تسبب بفصل جزء من الأحمال مساء أمس، وذلك لحماية النظام الكهربائي، وتلا ذلك إعادة الشبكة وإصلاح كافة الأعطال، والشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي.
وأعادت "السعودية للكهرباء" شديد اعتذارها وأسفها لمرور مشتركيها الكرام في المنطقة الجنوبية العزيزة بهذه التجربة، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمة المقدمة لهم.
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