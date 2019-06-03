السعودية اليوم / بلدية الخرج تكمل استعداداتها لاحتفالات أهالي السيح بعيد الفطر



‏‏السيح 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م

‏أكملت بلدية الخرج استعداداتها لإقامة احتفالات أهالي مدينة السيح بمناسبة عيد الفطر المبارك ، التي ستقام أول أيام العيد بساحة الاحتفالات في برج المياه على طريق الملك عبدالعزيز بالسيح.

‏وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن احتفالات عيد الفطر المبارك في مدينة السيح ستشهد هذا العام فعاليات وأنشطة متعددة تم العمل على أن تكون متنوعة

وتلامس جميع شرائح المجتمع حيث تشتمل على العديد من الاستعراضات وعروض الألعاب النارية وعروض الفرق الترفيهية واللوحات الإنشادية، والعروض الفلكلورية والشعبية.

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09:26ت م

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