

الخرطوم 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على بدء السلطات السودانية بالتعاون مع جهات دولية، إجلاء رعاياها العالقين في ليبيا بسبب التطورات الأمنية الأخيرة.

وأخبرت عن تحذير حزب الأمة القومي المعارض في السودان بزعامة الصادق المهدي من حالة الاحتقان السياسي الشديد التي تعم الأجواء هذه الأيام وشكك في أن يسهم الاتفاق بين قوى التغيير والمجلس العسكري في احتوائها.

وعرجت على تنديد الحكومة اليمنية أمس باستعراض ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، عناصرها في الحديدة، بمشاركة سيارات دفع رباعي كانت تسلمتها من الأمم المتحدة بذريعة المساعدة

في نزع الألغام.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات عنيفة أمس بين المصلين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى التي غصت بالمعتكفين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحف السودان عن مسؤولين أن سبعة أشخاص من بينهم خمسة رجال شرطة، قُتلوا في سلسلة من التفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابل وإقليم غزني جنوب شرق

أفغانستان.

// انتهى //

09:24ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.