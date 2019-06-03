سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة أن مدينة درنة شهدت انفجارا مزدوجا أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انفجار سيارتين مفخختين، مبينة أن الاستهداف كان لمقر لقوات القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر، كما بينت حجم الخسائر بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش خلال الاشتباك في عدة محاور جنوب العاصمة.

وأشارت إلى أزمة الوقود التي تعيشها العاصمة طرابلس وسط تزاحم بسبب نقص الوقود في المدن الغربية ومناطق الجبل الغربي، إضافة إلى إقفال أغلب محطات الوقود الواقعة جنوب طرابلس، مبينة تأكيد لجنة الأزمة التابعة للمجلس البلدي لمدينة طرابلس الليبية لكافة المواطنين عن توفر البنزين في محطات التوزيع بكميات كافية وستنتهى خلال 24 ساعة.

وتطرقت إلى اتفاق حكومة الوفاق ومنظمة اليونيسف على خطة عمل لبرنامج اليونيسف والتي تتمثل في دعم اليافعين والشباب وتعزيز انخراطهم في التماسك والسلم الاجتماعي بالمجتمعات المحلية.

ورصدت تأكيد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أن أحداث طرابلس تدفعنا إلى إعادة النظر في الوضع الليبي المتجه نحو حرب حقيقية، محذرًا من حرب طويلة ومكلفة في الأرواح البشرية تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مطالبًا إيقاف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على تنويه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن بلاده تقوم بعمل كبير لمجابهة الخطر الإرهابي على حدود ليبيا.

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09:14ت م

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