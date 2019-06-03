الان تتابع عضو كبار العلماء يعلّق على اختلاف الفلكيين في تعيين دخول شهر شوال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: علق الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي عضو خيئة كبار العلماء على اختلاف الفلكيين في حساب شهر شوال. وقال عبر حساب في موقع تويتر: إنَّ اختلاف أقوال الفلكيين في تعيين دخول شهر شوالٍ سنة ١٤٤٠ برهانٌ جليٌّ على جلالة مأخذ الشَّرع في إثبات دخوله برؤية الهلال لا بالحساب؛ ليُسر الأوَّل وتمكُّنِ عمومِ الخلق منه، وعُسرِ الثَّاني واختصاصِه ببعضهم.

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