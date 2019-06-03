، "السعودية للكهرباء": عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة الجنوبية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن عودة الخدمة الكهربائية لمشتركيها المتأثرين بالانقطاعات التي شهدتها بعض المحافظات والمدن والقرى في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة وبعض المحافظات في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة مكة المكرمة، نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة، التي تسببت في سقوط أبراج نقل جهد عالي، تلاها خروج إحدى المحطات الكبرى من الخدمة، وتأثر بعض المحطات الفرعية بها تباعاً لترابط الشبكة وحدوث الانقطاعات الكبيرة.
وقالت الشركة أن الفرق الميدانية عملت على مباشرة معالجة هذه الانقطاعات بطاقتها القصوى، وتمكنت (بفضل الله) من إعادة الخدمة تدريجياً للمناطق المتأثرة منذ بدء الانقطاعات، حتى اكتملت الإعادة اليوم للمشتركين.
وكانت الخدمة الكهربائية قد عادت أولاً صباح السبت الماضي ومن ثم انقطعت الساعة الواحدة بعد الظهر؛ بسبب عطل في محطة الشقيق البخارية وخروجها من الخدمة مرة أخرى، وأوضحت الشركة، أنه خلال عملية إعادة محطة الشقيق وربطها بالشبكة، حدث عطل فني على أحد المولدات، مما تسبب بفصل جزء من الأحمال مساء أمس، وذلك لحماية النظام الكهربائي، وتلا ذلك إعادة الشبكة وإصلاح كافة الأعطال، والشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي.
وكررت "السعودية للكهرباء"، شديد اعتذارها وأسفها لمرور مشتركيها الكرام في المنطقة الجنوبية العزيزة بهذه التجربة، وتؤكد حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمة المقدمة لهم.
وكانت الشركة، قد أعلنت في وقت سابق مساء أمس، قرار مجلس إدارتها، تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيه 2019م.
"السعودية للكهرباء": عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة الجنوبيةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-03
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن عودة الخدمة الكهربائية لمشتركيها المتأثرين بالانقطاعات التي شهدتها بعض المحافظات والمدن والقرى في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة وبعض المحافظات في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة مكة المكرمة، نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة، التي تسببت في سقوط أبراج نقل جهد عالي، تلاها خروج إحدى المحطات الكبرى من الخدمة، وتأثر بعض المحطات الفرعية بها تباعاً لترابط الشبكة وحدوث الانقطاعات الكبيرة.
وقالت الشركة أن الفرق الميدانية عملت على مباشرة معالجة هذه الانقطاعات بطاقتها القصوى، وتمكنت (بفضل الله) من إعادة الخدمة تدريجياً للمناطق المتأثرة منذ بدء الانقطاعات، حتى اكتملت الإعادة اليوم للمشتركين.
وكانت الخدمة الكهربائية قد عادت أولاً صباح السبت الماضي ومن ثم انقطعت الساعة الواحدة بعد الظهر؛ بسبب عطل في محطة الشقيق البخارية وخروجها من الخدمة مرة أخرى، وأوضحت الشركة، أنه خلال عملية إعادة محطة الشقيق وربطها بالشبكة، حدث عطل فني على أحد المولدات، مما تسبب بفصل جزء من الأحمال مساء أمس، وذلك لحماية النظام الكهربائي، وتلا ذلك إعادة الشبكة وإصلاح كافة الأعطال، والشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي.
وكررت "السعودية للكهرباء"، شديد اعتذارها وأسفها لمرور مشتركيها الكرام في المنطقة الجنوبية العزيزة بهذه التجربة، وتؤكد حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمة المقدمة لهم.
وكانت الشركة، قد أعلنت في وقت سابق مساء أمس، قرار مجلس إدارتها، تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيه 2019م.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
08:17 AM
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن عودة الخدمة الكهربائية لمشتركيها المتأثرين بالانقطاعات التي شهدتها بعض المحافظات والمدن والقرى في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة وبعض المحافظات في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة مكة المكرمة، نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة، التي تسببت في سقوط أبراج نقل جهد عالي، تلاها خروج إحدى المحطات الكبرى من الخدمة، وتأثر بعض المحطات الفرعية بها تباعاً لترابط الشبكة وحدوث الانقطاعات الكبيرة.
وقالت الشركة أن الفرق الميدانية عملت على مباشرة معالجة هذه الانقطاعات بطاقتها القصوى، وتمكنت (بفضل الله) من إعادة الخدمة تدريجياً للمناطق المتأثرة منذ بدء الانقطاعات، حتى اكتملت الإعادة اليوم للمشتركين.
وكانت الخدمة الكهربائية قد عادت أولاً صباح السبت الماضي ومن ثم انقطعت الساعة الواحدة بعد الظهر؛ بسبب عطل في محطة الشقيق البخارية وخروجها من الخدمة مرة أخرى، وأوضحت الشركة، أنه خلال عملية إعادة محطة الشقيق وربطها بالشبكة، حدث عطل فني على أحد المولدات، مما تسبب بفصل جزء من الأحمال مساء أمس، وذلك لحماية النظام الكهربائي، وتلا ذلك إعادة الشبكة وإصلاح كافة الأعطال، والشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي.
وكررت "السعودية للكهرباء"، شديد اعتذارها وأسفها لمرور مشتركيها الكرام في المنطقة الجنوبية العزيزة بهذه التجربة، وتؤكد حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمة المقدمة لهم.
وكانت الشركة، قد أعلنت في وقت سابق مساء أمس، قرار مجلس إدارتها، تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيه 2019م.
، "السعودية للكهرباء": عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السعودية للكهرباء": عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.