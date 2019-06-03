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تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تغريدات لمتطوعين حول سجينة سعودية في قضية دين بمبلغ أقل من مليوني ريال، والتي جاءت بعد إطلاق وزارة الداخلية مبادرة "فرجت" لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمساهمة في الإفراج عن المحبوسين في قضايا مالية.
ونشر أحد المغردين، ويدعى عبدالله بن مانع، مناشدة قال فيها إن الفتاة هي السعودية الوحيدة المسجونة في قضية دين بحسب ما تظهره معلومات خدمة "فرجت" من أبشر عليها قرابة مليوني ريال، داعياً لجمع التبرعات لها، لتتوالى التغريدات المؤيدة تباعا.
ومن بين المتفاعلين كان الفنان فايز المالكي، الذي كتب وساهم في انتشار تغريدة بن مانع عبر حسابه في "تويتر": "ما في شي بعيد عن أمر الله.. وش يدريكم يمكن يسخر الله لها أهل الخير وتفطر مع عيالها بكرة".
وبدأ تفاعل الناس بتقديم التبرعات لصالح السجينة عبر مبادرة "فرجت" من خلال موقع "أبشر"، حيث أخذ المبلغ يتناقص تدريجيا إلى أن أعلن بن مانع في تغريدة جديدة اكتمال المبلغ خلال أقل من 24 ساعة من التغريدة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغريدات لمتطوعين.. جمع نحو مليوني ريال خلال أقل من 24 ساعة لإطلاق سعودية مسجونة في قضية دين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.