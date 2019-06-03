"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

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قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.
وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.
شباب جازان يساندون رجال المرور في تنظيم السير تزامنًا مع انقطاع الكهرباء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.