من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي. وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة . ‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)

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